Bertín Osborne levanta pasiones entre sus compañeras: una colaboradora de Mediaset confiesa que tendría un affaire con él

La entrega de ‘Hormigas Blancas’ (Telecinco) del último domingo del verano ha abordado la trayectoria del gran Bertín Osborne. De la mano de Lydia Lozano, Mila Ximénez, Beatriz Cortázar y Cristina Cifuentes y con Carlota Corredera al mando, el formato ha repasado sus momentos más memorables, tanto a nivel profesional como en el plano personal.

Pero antes de comenzar con el grueso del programa, la conductora preguntaba a las colaboradoras si «alguna de vosotras ha tenido algo con él». Aunque las cuatro respondían que no, Cortázar apuntaba que es «una pena», pues «podría haberlo tenido, porque yo conocí a Bertín soltero estando yo soltera».

«Todas decís que no, pero… ¿Os hubiera gustado? «, agregaba entonces Carlota.

Mientras Mila Ximénez y Lydia Lozano lo negaban con evidente rotundidad alegando que no les gustaba «la actitud que tenía Bertín con las chicas», tanto Cifuentes como Cortázar se mostraban dubitativas. Y es que, como reza el refrán, quien tuvo retuvo.

«Yo no digo que no porque estaba estupendo y si estaba soltero, a lo mejor… Por qué no«, comentaba en un arrebato de sinceridad la expresidenta de la Comunidad de Madrid segundos después de que la periodista del corazón confesara que «ahora que lo veo, sí».