La gran estrella de ‘La isla de las tentaciones’ se somete a un atrevido cambio de look: «Me dio ansiedad verme tan distinta»

A falta de poco más de veinticuatro horas para que la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ aterrice en Mediaset, la gran estrella de la primera entrega, Susana Molina, ha publicado un vídeo en Mtmad mostrando su nuevo look tras visitar «en dos ocasiones» la peluquería.

«Yo con el tema de los cambios no suelo ser muy atrevida, y cada vez que he hecho alguno heavy me he arrepentido», ha confesado la murciana antes de repasar anteriores «locuras» como la ocasión en que «jugó a ser otra persona» tiñéndose el pelo «entero prácticamente de blanco» o el corte de flequillo que se hizo cuando quiso verse con una imagen renovada.

A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) on Jan 14, 2019 at 12:28pm PST

Ha sido ahora cuando, tras meditarlo mucho, ha llegado a la conclusión de que «estaba aburrida y necesitaba cambiar», por lo que ha optado por «hacer algo guay y diferente» que ha terminado traduciéndose en una melena mucho más brillante y luminosa.

A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) on Sep 11, 2020 at 6:09am PDT

«También me he aclarado la parte de abajo. A mí me gusta mucho y, aunque el viernes me dio ansiedad por verme tan distinta, me atrevo con esto. (…) Yo soy una persona bastante clásica y lo que me sienta bien es lo normal, aunque yo me veo súper atrevida con este pelo«, ha confesado.