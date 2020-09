Rubén Sánchez confiesa ocho meses después lo que le hubiera gustado tener con Fani: "Si ella quisiera..."

Si hace poco más de tres meses Rubén Sánchez sacaba la cara por Fani y aseguraba no arrepentirse de lo que pasó en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset), ahora ha vuelto a pronunciarse al respecto en el canal de Mtmad de su amigo Cristian ATM.

Tras dejar claro que no ha vuelto a ver a la prometida de Christofer, ha declarado que «muchas veces en televisión han intentado meter un poco de mierda» con polémicas en las que él no entra porque «a mi Fani me parece una chica encantadora».

«He tenido muchas charlas fuera de cámaras con ella y me ha demostrado ser una persona con valores. (…) Es muy buena, pero ha tenido una familia desestructurada y eso termina pasando factura», ha reconocido.

El que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ durante varias semanas -anteriores al confinamiento- ha confesado también que le hubiera gustado «tener una conversación tranquilamente y explicarle todo», pero que «al final, como ella volvió con Christofer» se terminó cohibiendo y ese momento jamás se produjo.

«Yo hubiera querido decirle el por qué de todo, porque la sensación que dio es que quise dejarla tirada, pero yo tuve mis motivos… Ella me metía presión y eso me agobió y dije ‘ni de coña’. Además tampoco me gustó cómo hablaba de su novio. Es muy buena gente pero debería corregir lo impulsiva que es», ha agregado al tiempo que ha admitido la «buena conexión» que tuvieron y que «siempre estaba de buen rollo y tenía energía».

Finalmente, Sánchez ha prometido que «si algún día me la encuentro por la calle y ella quisiera hablar conmigo, yo no tengo ningún problema«.