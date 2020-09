Gloria Camila confiesa que su mejor amigo es el succionador de clítoris: «Darse mambo es lo más»

View this post on Instagram

🎉 ¡HAY ORGASMOS QUE SON UNA OBRA DE ARTE! 🎉 . Hay momentos y situaciones que se merecen un monumento y que nunca pasarán de moda 😋 Esas que te gustaría repetir una y otra vez. Como cuando sientes esa sensación de cosquillas en el estómago si algo te gusta mucho, esas ganas irrefrenables de encontrarte con tu compi de juegos o esa motivación cuando suena tu canción favorita en la radio y la cantas a pleno pulmón… 🥳 ¡Vivan las emociones que nos erizan la piel y nos hacen sentir fuegos artificiales por todo nuestro cuerpo! . En la cama pasa lo mismo 🤭 Descubrir tu cuerpo y encontrar la manera de acelerar tus pulsaciones de 0 a 100 en cuestión de segundos, ¡es todo un bombazo! 🎉 Y eso se consigue a base de práctica y de tener a mano un buen compañero de juegos: ¡Mambo es pura dinamita y va a darte orgasmos muy, muy explosivos! 💥 . Si tu también quieres orgasmos catalogados como obra de arte, date el gustazo 😏 ¡Mambo está esperándote en el LINK DEL PERFIL! . Ahora es tu turno, ¡menciona a esa personita que se merece un monumento y preséntale a Mambo, seguro que se llevan de lujo! 😜 . #EncuentraTuPunto #Mambo #321mambo #newrelease #sexualidad #selflove #volverasajugar