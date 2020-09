Adelina (‘La isla de las tentaciones’) revela el motivo de su ruptura con José y le ruega que no se haga el sorprendido

Si a principios del mes de septiembre de 2020 Adelina Seres y José Sánchez (‘La isla de las tentaciones’) confesaban estar pasando «días difíciles» a causa de su repentina ruptura sentimental -cuyo motivo era un misterio-, unas semanas más tarde, ha sido ella quien ha revelado la razón que les llevó a tomar la decisión de emprender caminos por separado.

“Que tenga que aclarar esto me preocupa, pero veo que es necesario: jamás me han maltratado. La relación se ha roto porque he conocido otras facetas de él que me han decepcionado. Nos hemos querido pero no nos conocíamos como deberíamos», ha escrito la joven en su perfil de Instagram.

Adelina ha confesado sentirse chasqueada por el guardia civil, a quien también ha dedicado unas tajantes palabras: «Ni el malo es tan malo ni el bueno tan bueno. José, esto va directamente para ti, y voy a ser muy clara como siempre lo he sido: Sabes muy bien lo que hay y de lo que hablo, deja de hacerte el sorprendido porque no quiero entrar en guerras y no quiero hablar más».