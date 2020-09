Estafas a seguidores y dinero fácil en Instagram: Susana Molina destapa la cara oculta del mundo influencer

Aunque en la web de Mtmad (Mediaset) aseguren que «se ha liado» porque «Susana Molina le ha declarado la guerra a sus compañeras influencers«, lo cierto es que la murciana se ha limitado a cargar contra algunas colegas que hacen publicidad engañosa y fomentan los fraudes en Instagram a cambio de dinero fácil y rápido.

«Este tema me toca la fibra, me sienta fatal y me pone negra. (…) Entiendo que muchas personas no se fíen -de los influencers– porque hay algunos que aceptan todo… He visto chicas de 45 kilos anunciando una banda anti-papada siendo un producto que no es efectivo y que tampoco lo necesitan. A este tipo de personas les ponen el dinero por medio y les da exactamente igual qué promocionar», ha explicado mirando a cámara visiblemente irritada.