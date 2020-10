Chábeli regresa al foco mediático y presenta a su hijo de 18 años: despixelamos al nieto mayor de Julio Iglesias

View this post on Instagram

Después de tanto tiempo, estoy feliz de poder presentaros un proyecto que estaba deseando lanzar y que me hace especial ilusión. Creada de la mano de la marca española @carmenborja_oficial , lanzo una línea de artículos de Textil Hogar en la que comenzaremos con ropa de cama, baño y mesa, para posteriormente incorporar pijamas, velas, aromas del hogar y mucho más. Una línea orgánica, versátil, colorida y donde os muestro mi gusto por la decoración, ¡otra de mis grandes pasiones! ¡Muchas gracias a todos los que me ayudaron y apoyaron a hacer esta colección realidad! Espero que os guste y si queréis verla, podréis hacerlo tanto en el enlace que os dejo en mi biografía como en @holacom Foto: @edsmitter Maquillaje: Elisabeth Lugo #chabeli #chabelibycarmenborja #chabeliiglesiasbycarmenborja #chabeliiglesias #decoración #interiordesign #diseñodeinteriores #homedesign #textil #ropademesa #otoño #autumn #ropadecama