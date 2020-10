«Ahora no puedo gesticular»: Fani se somete a un repentino retoque estético para ‘solucionar’ su mayor complejo físico

El vídeo que Fani Carbajo ha publicado en su canal de Mtmad este viernes 2 de octubre de 2020 representa mucho para ella y para Christofer Guzmán, pues, tras más de un año intentando quedarse en estado de buena esperanza sin éxito, han hecho públicas sus preocupaciones al respecto. Además, la televisiva ha visitado a una ginecóloga para tratar de resolver sus dudas y quebraderos de cabeza, que será la encargada de practicarle varias pruebas en las próximas semanas.

Pero esa no ha sido la única cita médica que la tentada por excelencia de Mediaset ha tenido en el día: también ha acudido a un centro de estética en el que se ha sometido a un retoque para ‘solucionar’ su mayor complejo físico.

«Tengo algo que contaros que me acabo de hacer… Me da un poquito de vergüenza, pero todo sea por y para vosotros. ¡Me he pinchado los labios!«, ha anunciado, al tiempo que se retiraba la mascarilla del rostro y mostraba el resultado final.

Visiblemente emocionada, Fani ha aclarado que «ahora los tengo súper hinchados y no puedo gesticular ni hacer nada porque me los acaban de pinchar», pero ha explicado que está satisfecha al saber que «se me van a quedar un poco más para arriba y cuando sonría no se me verá tanto la encía».