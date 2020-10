Espectacular terraza y diseño de lujo por menos de 1.000 euros al mes: Isa Pantoja exhibe su ático-dúplex

View this post on Instagram

Nos encanta este lookazo y que bien le sienta a @isapantojam que está impresionante con este vestido de nuestra colección en la @revistalecturas de esta semana.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ De lino y poliamida, color malva y cuello en pico para realzar el escote.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Así es este conjunto de dos piezas tipo twin set, ideal y súper fresquito para esta temporada.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Muchísimas gracias @monthalbet por este maravilloso reportaje.⁣⁣ ⁣⁣ #anaanguloboutique