Adara sorprende con un nuevo retoque estético tras su operación de pecho

Si a inicios de marzo de 2018 Adara Molinero confesaba haberse sometido a un aumento de pecho y revelaba en su canal de YouTube que «mi cirujano es Yordo Oyola y me operé en la Clínica Bruselas» -incluso llegó a animar a su público «a que lo hagáis, porque luego te sientes tan guapa y eres tan feliz que merece la pena»- dos años después, el 16 de abril de 2020, anunciaba que «me voy a quitar pecho porque no me gusta».

Así, el 30 de septiembre de 2020 pasaba por quirófano para intervenirse de nuevo por motivos de salud, pues «en el seno izquierdo tengo muy poquita sensibilidad y la cicatriz me la dejaron fatal, como una auténtica carnicería», y para zanjar sus problemas de inseguridad a nivel estético.

Aunque el postoperatorio no fue nada fácil, ahora -pasadas tres semanas- la ganadora de ‘GH VIP 7’ (Telecinco) se siente «muchísimo mejor», hasta el punto de retomar su actividad habitual en redes sociales y sentirse preparada para revelar otro de los retoques estéticos a los que se ha sometido.

«Hay gente a la que le da vergüenza contar estas cosas, pero a mí no me importa decir lo que me hago», ha comenzado avisando la exazafata en sus stories de Instagram, donde ha continuado manifestando que «me hice un peeling en los labios, que la verdad es que nunca lo había probado, y es una pasada».

«Te hacen un peeling químico, se levanta la piel de arriba y se quedan los labios más gorditos. De esta manera no hace falta que te pinches nada y encima están más rosaditos«, ha agregado, al tiempo que ha mostrado de cerca el resultado final.

Pero esta ‘mejora’ no es la única que se ha practicado en los últimos días, ya que la televisiva también ha puesto remedio a las marcas que le había provocado el acné de su juventud cerrando los poros faciales con «una especie de mascarilla».