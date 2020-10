Sandra Golpe relata la desgarradora agresión sexual que sufrió hace 20 años: «Me ató y me puso un cuchillo en el cuello»

La directora y presentadora de Noticias 15h de Antena 3 desde 2017, Sandra Golpe, acudió el sábado 17 de octubre de 2020 al II Foro de Talento de las Mujeres Extraordinarias de Onda Cero, lugar donde impactó con el testimonio de un infausto episodio que se produjo hace 20 años y que marcó un antes y un después en su forma de ver la vida: fue agredida sexualmente cuando regresaba a casa de madrugada -sobre la 1:00 de la noche- tras una jornada laboral «en otro medio de comunicación».

«Era tarde, iba despistada y el portal de la casa, que era antigua, no se cerró del todo al entrar. Esperaba el ascensor y de repente entró un señor, pensé que era un vecino. Le dije «buenas noches» y no me contestó. Tuve una sensación rara pero pensé que no sería nada porque no conocía a todos los vecinos. Cuando llegó el ascensor me empujó y me tiró dentro», comenzó relatando Sandra Golpe en el Trui Teatre de Palma de Mallorca.

La periodista recordó que, después de aquello, «me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente»; afortunadamente, justo en ese instante «hubo un ruido y se asustó», por lo que «cortó con lo que me había atado, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció».

«Como pude, subí, me llevaron a la policía mis compañeros de piso, estuve en el hospital…», agregó la colaboradora de Carlos Alsina en ‘Más de uno’ (Onda Cero).

Esta experiencia le provocó tal impresión que reconoce que «no sabía si iba a tener la fuerza de seguir trabajando, estaba en shock pero fui igualmente después de valorarlo mucho. No quería que afectase a mi trabajo. Me fui con la denuncia bajo el brazo y con el trauma«. Aunque le daba «mucha vergüenza», pidió ayuda a su jefa y lo único que recibió por su parte fue un simple cambio de turno, algo evidentemente «paradójico» al tratarse de otra mujer.

«Esto me pasó con una mujer y no le dio más importancia… Todavía hoy no lo entiendo, pero supongo que para llegar a ese puesto igual tuvo que aparcar la sensibilidad», señaló Golpe, que admite que estuvo «un año yendo y volviendo en taxi a casa».

Finalmente, el autor de la agresión -que no era la única que había ejecutado- fue encarcelado y «todavía sigue en Soto del Real».