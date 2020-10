La izquierda radical chilena ataca a la sensual Daniella Chávez por denunciar que le robaron su Porsche

Tremendo susto el que se llevó Daniella Chávez, la sensual modelo y empresaria compartió el momento en el que le robaron su auto, pero la respuesta de los radicales tampoco dejó buenas noticias.

La modelo dio a conocer la noticia a través de un vídeo, en donde dijo que mucha gente la había molestado y agredido cuando reveló la noticia del robo que se suscitó en la localidad de Chicureo la noche del sábado.

«Apuntaron en la cabeza y estómago con un arma de fuego… y la gente celebra eso y que me robaron», comentó, aunque también recibió mensajes positivos.

«Una mujer me puso: ‘hoy ganará el apruebo y todas podremos tener Porsche, que no se lo merecen!’ Otra puso: ‘es tu culpa por comprar ese auto y andar tentando al ladrón!’«, contó.

La chilena no se quedó callada ante las agresiones virtuales que sufrió y dijo que espera que la sociedad pronto cambie su mentalidad.

«… Ud cree que algo cambiará si la mierda la gente la tiene en la cabeza! tengo miles de mensajes de personas celebrando porque me Robaron el auto, como es Porsche les causa algún resentimiento. Me han puesto: ‘qué bueno que te robaron debieron matarte'», agregó.

Apuntaron en la cabeza y estomago con un arma de fuego.. y la gente celebra eso y que me robaron! Una mujer me puso: hoy ganará el apruebo y todas podremos tener porsche no weonas que no se lo merecen! Otra puso es tu culpa por comprar ese auto y andar tentando al ladrón!

