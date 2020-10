Tranquilidad económica, bolsos caros y arriesgadas inversiones: la exclusiva vida del influencer según Violeta Magriñán

Si por algo se caracteriza Violeta Magriñán es por su innegable sinceridad y transparencia de cara a su público en televisión y en redes sociales. Desde sus trastornos de la conducta alimentaria hasta sus crisis existenciales y con Fabio Colloricchio, la colaboradora e influencer prefiere compartir con su comunidad la realidad que vive y que dista mucho de ser perfecta.

«El capítulo de hoy va sobre algo que causa mucho interés, revuelo, salseo, malicia y también envidia. Hoy voy a hacer el ‘tag del influencer‘, el ‘tag del dinerito'», ha comenzado anunciando Violeta este lunes 26 de octubre de 2020 en su canal de Mtmad (Mediaset).

Sin abandonar en ningún momento su inconfundible estilo personal y su forma de expresarse, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha sincerado sobre su mundo laboral y todo lo que eso supone: dinero, lujos, caprichos, etc.

«Ser influencer es un trabajo, hay gente que se gana la vida de esta manera, y muy bien, por cierto. (…) Es el futuro, le pese a quien le pese», ha expresado Violeta, al tiempo que ha reconocido que su vida «ha cambiado muchísimo y ha dado un giro muy heavy» desde que se abriera Instagram hace dos años y medio hasta ahora, cuya situación económica es radicalmente mejor.

Aunque no ha querido dar cifras exactas de sus ganancias para que «no se me corte la cabeza» como en otras ocasiones, ha reconocido que no puede quejarse del dinero que entra en su cuenta, lo cual sabe valorar porque antes «trabajaba 45 horas semanales para ganar menos de 1.000 euros mensuales».

«Yo soy una persona que ahorra muchísimo. Me compro mis caprichos de vez en cuando, como bolsos y zapatos caros, pero siempre de forma coherente… No me gusta la gente que vive por encima de sus posibilidades porque luego se quejan. Yo gestiono mi dinero en ahorrar e invertir en negocios que espero que vayan viento en popa porque evidentemente lo hago para sacar rendimiento de ahí», ha puntualizado.

De entre todos los ‘pros’ de su reciente y lujosa realidad, Violeta ha confesado que se queda con la tranquilidad económica que posee al poderse permitir «no mirar la cuenta», algo que antes «miraba céntimo a céntimo».