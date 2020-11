Cayetano y Francisco se vuelcan con Kiko Rivera: unen fuerzas contra Isabel Pantoja por el legado de Paquirri

Desde su intervención en ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco) el tercer fin de semana de octubre de 2020, Kiko Rivera ha echado en cara a Isabel Pantoja -en más de una ocasión- que no ha estado a su lado ni le ha prestado la atención que requiere en un momento personal tan complicado como el que atraviesa, pues, según él, está «en el subsuelo».

Tras excluir del núcleo familiar a la mujer que le dio la vida y que tantas veces ha sacado la cara por él y en plena guerra por el legado de Paquirri, el DJ de 36 años ha dejado diáfano que está dispuesto a conseguir lo que considera suyo «tumbando a quien haga falta tumbar» y unido como nunca antes a los hermanos Rivera Ordóñez.

«Si ellos no supieron respetar tu voluntad, si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré. Te extraño tanto en estos momentos, no sabes cuánto», ha manifestado a través de sus redes sociales en referencia a su progenitor.

«Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió. (…) No soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba le ha fallado de una manera irreparable», ha expresado este 4 de noviembre de 2020 en la revista Lecturas, donde ha evidenciado que desea recuperar, entre otras cosas, el 49% de la finca Cantora.