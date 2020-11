Ágatha Ruiz de la Prada se emociona al desvelar el remordimiento que le pesa por su pasado

Como cada jueves, este 5 de noviembre de 2020 María Teresa Campos ha actualizado su canal de Youtube ‘Enredados por María Teresa Campos’ con una nueva entrevista. En esta ocasión, la invitada ha sido la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, con quien la presentadora ha charlado sobre moda y estilo en tiempos de coronavirus, la importancia y el lugar que ocupa el amor a partir de ciertas edades y el precio que, en ocasiones, hay que pagar por alcanzar el éxito profesional.

Pero lo más llamativo del coloquio llegaba cuando la matriarca del clan Campos decidía preguntarle a Ágatha si «alguna vez te has parado a pensar quién te ha hecho más daño en tu vida», a lo cual la reina del color decidía replicarle que «la verdad es que no porque tengo muy mala memoria, y eso me alegra porque hace que me olvide de todo lo malo instantáneamente; además, daño te hace quien puede, no quien quiere».

«Lo que sí me da pena es la cantidad de cosas súper maravillosas y alucinantes que me han pasado en la vida y, como iba muy deprisa, muchas veces no las he disfrutado«, ha reconocido.

Visiblemente emocionada, la protagonista ha recordado que «me iba a Milán a hacer un desfile, me daban un premio o al día siguiente estaba en Nueva York y yo solo pensaba en el avión, en la maleta, en la tarjeta de embarque… En definitiva, no disfrutaba».

«Ahora me he dado cuenta de que tenía que haber ido más despacio y haberle sacado más provecho a todo», ha sentenciado.