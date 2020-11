Amaia Romero cancela su agenda tras dar positivo en coronavirus: «Ha sido inesperado»

La cantante Amaia Romero ha anunciado este miércoles 11 de noviembre de 2020 que ha dado positivo en coronavirus. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha confesado que «ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa».

Aunque asegura que está «bien» y sin síntomas graves, ha confirmado la cancelación temporal de su agenda, lo cual le da «mucha pena», en buena parte, debido a que los shows que tenía programados para los próximos días en Donosti ya tuvieron que ser aplazados después de que una persona de su entorno diese positivo en COVID-19.

hola😔 he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa🤒 estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo… lo siento mucho y espero veros muy pronto🥺❤️

— amaia (@amaiaromero) November 11, 2020