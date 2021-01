Este es Jake Angeli, el tipo con cuernos de bisonte que asaltó el Capitolio de EEUU

Puede que no haga carrera en Hollywood, aunque siempre ha querido ser actor de cine, pero Jake Angeli quedará para siempre en la memoria de los espectadores de televisión y seguro que aparece en los libros de Historia por una cuestión de cuernos: era el tipo disfrazado de bisonte que encabezaba a los partidarios de Donald Trump, cuando este 6 de enero de 2021 asaltaron el Capitolio de EEUU.

Su chocante estampa ha sido sin duda una de las imágenes más llamativas que dejó la irrupción violenta y masiva en el Congreso de miles de seguidores de Trump realizaron para intentar evitar la certificación de la elección de Joe Biden como presidente de EEUU.

Here’s part of my interview with Jake Angeli, the 32-year old man I previously posted about, who thanked the president @realDonaldTrump and Q.

He applauded the work of the president and criticized that of the press. @azcentral pic.twitter.com/PbQFGhNCq6

