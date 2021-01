Benjamin de Rothschild: muere el mítico banquero a los 57 años y en su famoso castillo

Como dice un viejo y pesimista aforismo, ‘nadie se queda aquí y nadie se lleva lo que tiene, aunque sea mucho’.

El banquero y presidente del ‘holding’ Edmond de Rothschild, el barón Benjamin de Rothschild, ha fallecido a la edad de 57 años.

«Es con gran emoción y profunda tristeza que Edmond de Rothschild Group anuncia la muerte de Benjamin de Rothschild tras un infarto en su casa de Pregny (Suiza), en la tarde del día 15 de enero de 2021», reza un comunicado en el sitio web del ‘holding’.

El ‘holding’ familiar supervisa el grupo financiero franco-suizo Edmond de Rothschild Group, con sede en Ginebra, que se especializa en banca privada y gestión de activos y no tiene ninguna relación con el banco de inversión franco-británico Rothschild and Co. El valor de los activos gestionado por el grupo asciende a 173.000 millones de francos suizos (más de 194.200 millones de dólares).

El grupo financiero ofreció sus condolencias a la esposa de Benjamin y sus cuatro hijas. En el comunicado señalaron que el empresario desarrolló la entidad «de manera excepcional durante todos estos años», además de ser «un filántropo activo».

Nacido el 30 de julio de 1963, Benjamin de Rothschild era hijo de Edmond y Nadine de Rothschild.

Desde 1997 encabezaba el grupo creado por su padre.

El banquero pasó sus últimas horas en el llamado Castillo Rothschild, o Château de Pregny, ubicado cerca del lago de Ginebra, que pertenece a la familia desde mediados del siglo XIX.