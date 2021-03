Alejandro Betancourt y la confirmación de amor de Mara Cifuentes

La vida sentimental de Mara Cifuentes ha sido noticia desde que concursara en La Agencia. Esta modelo transgénero no ha dejado indiferente a nadie, ni por su belleza ni por su lucha por romper con los estereotipos de belleza. Recientemente ha mostrado en sus redes su relación actual, gracias a algunas imágenes y textos llenos de muestras de cariño a Alejandro Betancourt, modelo que saltó a los medios tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele en 2013.

Un romance que ha enamorado al público

Mara Cifuentes se ganó el corazón del público con su participación en el programa de modelaje La Agencia. Esta modelo transgénero dejó claro tras su paso por el programa que su intención era cambiar y romper con los estereotipos de belleza. Para ella, es hora de que Colombia acepte a una reina trans, siendo uno de sus objetivos postular a este certamen de belleza.

Hija de diseñadora de modas, Mara decidió dirigir su carrera al modelaje, con un futuro prometedor. No obstante, el interés que ha suscitado la joven no se centra únicamente en su trabajo; y es que Mara no ha tenido problema en hablar de su vida sentimental. Nombres como el también modelo Nicolás Trujillo han estado vinculados a ella. No obstante, recientemente sorprendió a sus fans y a la prensa con otro romance de lo más intenso, con el también modelo Alejandro Betancourt.

El idilio de amor entre esta pareja comenzó, al parecer, en enero. No obstante, fue hace unas semanas cuando Mara Cifuentes publicó una preciosa e insinuante foto junto a Betancourt en la que se podía leer un “Estoy feliz”. Esto ha enloquecido a sus fans, que aprueban y ven con buenos ojos la unión de ambos.

Cruce de mensajes y publicaciones en redes

Las redes de la pareja se han convertido en un cruce constante de mensajes de amor desde que los rumores de romance comenzaran con unas fotos compartidas por Mara a finales de enero. Desde entonces, han sido muchas las muestras de cariño por ambas partes. Así, Alejandro Betancourt publicaba en redes sociales fotos junto a la joven con comentarios tan bonitos como “Que la vida te presente a tu amor platónico no tiene precio”. La respuesta de Mara en la misma publicación hablaba por sí sola “mío”.

En otra publicación, un preciosa fotografía en la que Alejandro levanta en brazos a Mara, el joven añadía “Si ellos supieran que en la habitación tú y yo no tenemos secretos”, a lo que la joven contestaba “Tiamu”.

No, las muestras de amor en esta relación no han parado desde entonces. Prueba de ello son los videos que se han visto en sus distintas redes sociales como aquel en e que la oven pareja se daba un apasionado beso haciendo partícipes a todos de este amor que está consiguiendo revolucionar a sus seguidores.

No sabemos si estamos ante una pareja duradera. Lo que es evidente es que estamos ante una pareja de guapos con un futuro muy prometedor, de esas uniones que dan que hablar.