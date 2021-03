Madonna decide hacer ruido y a los 62 años sube fotos ‘en cueros’ a Instagram

Madonna, de 62 años, se convirtió en noticia de este 28 de marzo de 2021 tras compartir una serie fotográfica en donde se la puede ver muy sensual con un traje de cuero.

La publicación tiene más de medio millón de likes y decenas de miles de comentarios de sus fans de todo el mundo.

“Y ahora un momento de reflexión personal”, escribió junto a las fotografías.

La estrella de la música tiende a deslumbrar a sus seguidores de Instagram con sus publicaciones íntimas.

La cantante está de novia con el bailarín Ahlamalik Williams, quien es 36 años menor que ella y es solo dos años mayor que Lourdes León, la primogénita de la artista.

Madonna lo conoció cuando formó parte del equipo de su gira “Rebel heart”.

Desde entonces, el coreógrafo californiano de 26 de años ha recorrido el mundo junto a la “Reina del Pop”.

La artista estadounidense es madre de seis hijos: Lourdes, de 24 años, Rocco, de 20, David Banda, de 15, Mercy James, de 14, y las gemelas Stella y Estere, de 8.

Lola nació en octubre de 1996, fruto de la relación de la cantante con el preparador físico cubano Carlos León.

Rocco es su segundo hijo biológico, nacido de su matrimonio con el director británico Guy Ritchie.

Antes de divorciarse de Ritchie, adoptaron en 2006 a David Banda en un orfanato de Malaui.

Un año después de su divorcio, Madonna conoció a la pequeña Mercy James, de cuatro años, y decidió adoptarla en 2009. Con el tiempo siguió aumentando la familia y a principios de 2017 llegaron las gemelas Stella y Estere.

La semana pasada Madonna fue acusada por una usuaria de la red social Tik Tok llamada Amelia Goldie de haber usado una de sus fotografías para editar su rostro con Photoshop y hacerla de su autoría sin pedirle ningún tipo de permiso ni autorización.

Lo cierto es que todo esto sucedió en 2015 cuando Madonna utilizó la imagen para promocionar el álbum “Rebel Heart”, aunque no ha sido hasta ahora cuando la propietaria de la polémica fotografía ha decidido hacerlo público.

La tiktoker, que por aquel entonces tenía 22 años y que actualmente tiene 28, ha relatado a BuzzFeed que cuando vio su imagen con la cara de Madonna pensó que era una broma hasta que vio que en realidad, la foto estaba publicada desde la cuenta oficial de la cantante.

“Intenté contactar a su equipo a través de Instagram dos veces, pero no obtuve ningún tipo de respuesta… La verdad es que debería reírme y sentirme halagada, pero la verdad es que me gustaría que me acreditaran la imagen” ha señalado Goldie.

And Now For A Moment of Self Reflection…………..Madame ❌ pic.twitter.com/EDk7cUyBOv — Madonna (@Madonna) March 28, 2021

“Creo que si vas a jugar con el cuerpo de otra persona como si fuera tuyo, merecen ser mencionados. ¡Pero sin resentimientos!”, ha añadido esta usuaria de las redes sociales, cuyo video en Tik Tok ha tenido de 2 millones de reproducciones.

Sin embargo, y a pesar de lo sucedido, Goldie ha admitido que sigue siendo una fanática de la “Reina del Pop”.

A pesar de la viralización del video, la fotografía continúa en la cuenta de Madonna.

Madonna, por su parte, aún no se ha pronunciado al respecto sobre este asunto.