¿Reconciliación?: los príncipes William y Harry aparecen juntos y hablando en el funeral del Duque de Edimburgo

Quizá sea pronto para hablar de reconciliación, pero algo se mueve en la Familia Real británica. Esta vez, impulsado por el dolor.

La Reina Isabel II se sentó sola en la capilla de San Jorge para despedir al hombre con el que había compartido 73 años de su vida.Secó sus lágrimas mientras el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, oficiaba la ceremonia y el coro interpretaba el Salmo 104 con la música de William Lovelady, que el príncipe había pedido para su funeral.

La reina Isabel, de riguroso luto y afligida por el dolor, inclinó la cabeza haciendo una reverencia frente al féretro del su marido, Felipe de Edimburgo.

Los seguidores de la realeza británica esperaban el encuentro entre hermanos.

Finalmente – tras un año sin verse- y después de las explosivas y en opinión de muchos, irresponsables declaraciones de los Duques de Sussex a Oprah Winfrey, los príncipes William y Harry volvieron a estar cara a cara.

seeing william, harry and kate talking, and walking together was really great to see! ❤️ pic.twitter.com/j6fXz2geBS

