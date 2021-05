Vanessa y Tiffany Trump se ‘zumbaban’ a los agentes del servicio secreto que las protegían

Por lo visto, Tiffany y Vanessa Trump son unas ‘cachondas’ y tuvieron relaciones ‘asombrosas’ con los agentes del Servicio Secreto que protegían a su familia mientras Donald Trump estaba en la Casa Blanca.

Eso afirma Carol Leonnig, reportera del Washington Post, en un nuevo libro.

En ‘Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service, la periodista ganadora del premio Pulitzer, describe cómo la hija menor del ex presidente Trump y la ahora ex esposa de Donald Trump Jr. estuvieron ‘peligrosamente cerca’, de los fornidos, atleticos y atractivos miembros del destacamento de seguridad.

Algo que ambas niegan. La portavoz de Tiffany dice que su «experiencia con el Servicio Secreto fue completamente profesional» y que, por lo demás, los informes no son «más que chismes».

The Guardian y The Washington Post obtuvieron copias avanzadas del libro de Leonnig, que está programado para ser publicado el 18 de mayo de 2021.

Según la descripción de The Guardian, Leonnig cita a agentes del Servicio Secreto para informar que Vanessa había «comenzado a salir con uno de los agentes que habían sido asignados a su familia».

No está claro cuándo comenzó esa relación.

Vanessa solicitó el divorcio de Don Jr., ambos de 43 años, en marzo de 2018.

Las fuentes en ese momento le dijeron a PEOPLE que la pareja había superado los informes de su romance con un concursante de Celebrity Apprentice años antes, pero que, aunque su unión se recuperó ya que posteriormente tuvieron más hijos, la relación estaba en problemas mucho antes de la separación.

«Incluso antes de que comenzaran todas estas cosas de la presidencia de Trump, no eran buenos y su matrimonio estaba tenso», dijo una fuente a PEOPLE en marzo de 2018, describiendo a Don Jr. y Vanessa como viviendo «vidas separadas».

Según el libro de Leonnig, Tiffany provocó su propia conexión con un agente del Servicio Secreto con quien «comenzó a pasar una cantidad inusual de tiempo a solas» después de una ruptura.