Twitter pasa factura a David Broncano por su desmedido ataque a La Razón: «¡Qué bajo has caído!»

Le ha salido el tiro por la culata.

David Broncano, cómico y presentador de ‘La Resistencia’ (Movistar) se ha puesto como el bicho del pantano por un tuit de La Razón en el que se referían a la tenista Paula Badosa como la ex del humorista.

Al artista no le ha hecho ni pizca de gracia y se ha lanzado como un poseso contra el periódico.

El mensaje de La Razón, borrado a toda prisa de Twitter por algún responsable de redes del diario, despavorido ante la dictadura de lo que digan los progres, fue capturado previamente por otros usuarios, entre ellos el podemita que cuece en todas las salsas, Pablo Echenique:

Sin embargo, en Twitter ha sido mayoritario el chorreo recibido por Broncano al que le recuerdan que, entre otras cosas, él no puede ponerse como un ejemplo a seguir cuando ha tenido a entrevistadas a las que les ha preguntado cuestiones poco menos que subidas de tono:

Machistas por que? Solo han dicho que es tu ex, no tiene nada que ver con ser machista, mencionan que fuisteis pareja porque habrá bastante gente que la conozca porque es tu ex (incluyendome). Ahora no me olvidare instantaneamente de ella porque es la ex de alguien que me gusta.

