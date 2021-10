Fallece la estrella de TikTok, Huey Haha

El joven comediante y estrella de TikTok, que se hacía llamar Huey Haha, falleció.

La noticia fue dada a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que simplemente anuncian su fallecimiento y que “amaba y apreciaba a cada uno de sus seguidores”. La causa de su muerte no fue revelada.

El artista de 22 años, nacido en Stockton, California (EEUU) se dedicaba a subir vídeos con la intención de hacer reír a sus seguidores, que alcanzan los 295.000 en Instagram y llegan a casi medio millón en TikTok.

El nombre utilizado, Huey Haha, era solo su nombre artístico, y su nombre real nunca fue dado a conocer ni en sus redes sociales ni en su canal de Youtube. Sin embargo, el joven dejaba ver muchos aspectos de su vida privada en sus publicaciones, como su relación con su pequeña hija de 2 años y con su pareja, y madre de la pequeña, Heather Saizon.

Luego de que se conociera la noticia de su muerte muchos influencers de las redes sociales que Huey frecuentaba brindaron tributo a su persona y se lamentaron por la pérdida de un artista que generaba un “gran impacto” en los jóvenes.

“Dios mio Huey”, escribió alguien con emojis de llanto, “Estoy tan, tan triste de que te hayas ido. Estoy muy agradecida de que hayamos podido conocernos y filmar juntos antes de que fallecieras. Tu legado seguirá vivo”, escribió uno de sus colegas. “Tuviste un gran impacto mientras estuviste aquí; tus vídeos seguirán vivos”, comentó otro en la publicación.

Su amigo, y también influencer Coby Jdn, junto con su familia, creó una página de GoFundMe -una plataforma utilizada para recaudar fondos para diversas causas- para que su familia, y en particular su pequeña hija, pudiera contar con los recursos necesarios para no pasar problemas económicos. Hasta ayer a la tarde la campaña había juntado 26200 dólares.

Coby además subió una publicación a Instagram con con muchas fotos y un video y la siguiente declaración: “Acostumbrado a decir QEPD pero esto es lo que más duele. siempre odiamos la comedia porque todo lo que la gente ve son risas, no lo que tuvimos que hacer o pasar”, escribió. “Ya le quitaron la diversión a la comedia, pero ahora no será lo mismo sin ti. Te queremos hermano, nos vemos en el futuro @hueyhaha_.

En el video de la publicación se ve a Huey hablando sobre su experiencia con la paternidad y la felicidad que esta le trajo a su vida. “Es genial, tío, me encanta. Me encanta cuando llego a casa y mi hija viene corriendo a la puerta y grita como “¡ahhhh!” y luego corre en círculos y vuelve y me abraza. Es la mejor sensación, hermano”, dijo. “No entiendes realmente la paternidad hasta que la vives. Es realmente cierto”.