Los ardientes amores de la bella Kim Kardashian y el gracioso Pete Davidson

Echan chispas. Los dos.

El romance entre la estrella televisiva Kim Kim Kardashian -en pleno divorcio con el rapero Kanye West- y su novio Pete Davidson de “Saturday Night Live” avanza con intensidad, de acuerdo al círculo íntimo de la pareja, que ofreció detalles de este inesperado noviazgo.

La empresaria y el comediante aparentemente comenzaron a salir cuando Kardashian participó de “Saturday Night Live” (SNL) a principios del mes de octubre. Desde entonces, han disfrutado de varias citas en Los Ángeles y Nueva York, donde reside Davidson.

Kardashian compartió un beso en pantalla con Davidson en un sketch de SNL, en el que interpretaron a Jasmine y Aladin.

De acuerdo a la revista Star, la mediática fue quien dio el primer paso en la relación. Aseguran que que está completamente deslumbrada.

“Pete puede ser súper encantador y a ella le encanta la atención”, dijo una fuente a la revista People, y agregó que Kim se está “divirtiendo y disfrutando de la vida” tras su separación.

“Kim encuentra a Pete súper interesante y le gustan los chicos extravagantes”, reveló un amigo de la empresaria a la revista Star.

La química entre ellos fuera del set fue más que evidente.

En su aparición en Saturday Night Live, la mediática solo tenía ojos para un miembro del elenco: Pete Davidson, de 27 años.

“Ella se mostró tímida y risueña con él”, contó una fuente de SNL al citado medio estadounidense.

“Pete la hacía reír y obviamente había una conexión entre ellos”.

Según un persona que estaba en el set, las chispas realmente volaron en la fiesta posterior del programa. “Pasaron mucho tiempo juntos. En un momento, estaban mirando sus teléfonos y parecía que Kim le estaba dando a Pete su número“.

Las cosas se movieron rápidamente desde allí. El 29 de octubre, Kim, de 41 años, y el comediante, conocido por salir con bellas mujeres de Hollywood, fueron vistos tomados de la mano en una montaña rusa en Knott’s Scary Farm en Los Ángeles. Días después, visitaron el restaurante Campania en Staten Island para una cena íntima. Luego fueron vistos durante una salida nocturna con amigos en el club Zero Bond de Manhattan el 3 de noviembre.

“Kim conoce a Pete desde hace un tiempo, comparten el mismo grupo de amigos”, revela una fuente, que dice que se volvieron a conectar después de que ella solicitó el divorcio del rapero Kanye West en marzo.

“Han estado en contacto constante desde SNL. Ella no puede dejar de pensar en él y él está enamorado de ella”.

Una fuente de la revista People afirmó que para Kim, Pete es un “soplo de aire fresco” comparado con Kanye.

“Necesita a alguien que no se tome a sí mismo ni a la vida demasiado en serio”.

Hasta ahora, ninguno de los protagonista ha dado detalles sobre su comentado romance.

No obstante, amigos de Kardashian dijeron a la revista People que son amigos y nada más.

“Se mueven en los mismos círculos, por lo que estarán juntos de vez en cuando”. “Son sólo amigos pasando el rato”.

En febrero, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” solicitó el divorcio del rapero Kanye West, con quien se casó en mayo de 2014, tras casi siete años de matrimonio. Pese a tomar caminos separados, se han mantenido cercanos mientras se enfocan en la crianza conjunta de sus hijos: North (8), Saint (5), Chicago (3) y Psalm (2).

Davidson tiene un largo historial amoroso en Hollywood. El actor y comediante ha salido anteriormente con Cazzie David, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber y Phoebe Dynevor, y estuvo brevemente comprometido con Ariana Grande en 2018.

En tanto, el rapero continúa refiriéndose a ella como “mi esposa” y ha argumentado que todavía no están separados.

De acuerdo con la revista Hola!, Kanye aseguró en un programa estadounidense que Kim y él siguen casados, pues él no ha visto ningún documento sobre el divorcio.

“Saturday Night Live (SNL) hizo que mi esposa dijera que se estaba divorciando de mí en televisión, porque querían aumentar la audiencia”, expresó en referencia a los comentarios que hizo Kim cuando fue conductora del famoso programa estadounidense hace unas semanas.

Sobre el proceso de divorcio, Kanye agregó: “Yo no he visto ningún papel, ni siquiera estamos divorciados”. Además, se sinceró sobre sus intenciones de hacer que el matrimonio no se desintegre: