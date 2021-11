«No es el día ni el momento»: Rocío Flores no quiere responder a los reproches de Rosa Benito

Rocío Flores centrada en su faceta de influencer, algunas voces apuntan que su imagen no es atractiva para las marcas y esta asociada a las polémicas que rodea a su familia. Se ha dejado ver en un evento rodeada de celebrities influyentes en el mundo 2.0, como Susana Bicho, Anabel Pantoja, Marta Rimbau o Violeta Mangriñán.

Presumiendo de su más que evidente pérdida de peso con un minivestido negro y los labios – retocados recientemente con ácido hialurónico y ligeramente más voluminosos – en un llamativo rojo pasión, Rocío ha mostrado su cara más altiva con la prensa y, evitando entrar en los rumores de acercamiento entre su padre y Olga Moreno, no ha dudado en darnos lecciones de periodismo, juzgando las preguntas como si de la mismísima Ana Rosa Quintana se tratara.

Pero primero, feliz de que su nombre cobre fuerza en el mundillo 2.0, Rocío decidía explicarnos – y de paso a Gloria Camila, que recientemente ha agradecido a las marcas que confíen en ella pero ha confesado que no se considera influencer – por qué ella sí se siente influencer: «Cualquier persona que influya en algo a otra se considera influencer. Y es una responsabilidad». «Es algo muy personal de cada uno. Yo me considero una persona normal, vengo de la familia que vengo, eso es innegable, pero sobretodo muy agradecida con la gente con la que trabajo y no me cierro puertas a nada», ha añadido feliz por esta nueva faceta profesional que le está trayendo suculentos ingresos.

En el punto de mira por el reproche que su tía Rosa Benito le hizo en ‘Ya es mediodía’ por no apoyar a su madre tras su separación como sí está haciendo ahora con su padre y con Olga Moreno, Rocío ha evitado dar la réplica a la exmujer de Amador Mohedano y con un tajante «no tengo nada más que decir, no es el día ni el momento» que deja claro que no piensa responder a la colaboradora.

Pero si creíamos que esta tensa respuesta era todo, la hija de Rocío Carrasco se ha superado al juzgar nuestras preguntas de «absurdas» cuando le hemos preguntado por la buena relación que mantienen Olga y su padre, lo que ha acrecentado los rumores de reconciliación en la expareja.