Tamara Falcó: «Ha sido maravilloso tener a Carlos Falcó, Marqués de Griñón, como padre»

Amor de hija y de verdad.

«Ha sido maravilloso tenerlo como padre».

Este podría ser el resumen de las preciosas palabras que Tamara Falcó ha dedicado a su progenitor, Carlos Falcó, en el especial de ‘Lazos de sangre’ protagonizado por el inolvidable Marqués de Griñón, fallecido a causa del Coronavirus en marzo de 2020.

Un durísimo momento del que la hija de Isabel Preysler ha hablado por primera vez en el programa de TVE presentado por Boris Izaguirre, desvelando cómo fueron los últimos días del empresario y recordando emocionada cómo era la relación que mantenía con él.

«Mi padre estaba súper contento por mí y meses antes de su fallecimiento me escribió una carta preciosa diciéndome que estaba muy orgulloso de mí», ha revelado Tamara, que siempre tuvo un vínculo muy especial con su progenitor.

«Qué suerte haber tenido un padre tan bueno, tan cariñoso y tan especial. Le echo tanto de menos… me produce tristeza que si me caso mi padre no va a estar para llevarme al altar».

Más sincera que nunca, Tamara también ha hablado de qué les transmitirá a sus hijos (si el día de mañana los tiene) sobre el que fue su abuelo:

«Si tuviera hijos me gustaría contarles lo señorazo que era, lo maravilloso que era; enseñarles ese amor por el campo que me transmitió a mí y explicarles que uno de ellos heredaría el título de su abuelo… Es un regalo que me ha dado y me siento súper privilegiada».