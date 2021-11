Isa Pantoja empieza a tramar la que podría ser la próxima gran polémica del clan Pantoja

«Voy a hablar con mi abogado» respondía Isa Pantoja hace apenas unos días cuando le preguntaban si pretendía tomar medidas legales contra Kiko Rivera después de que su hermano filtrase al programa ‘Sálvame’ unos audios privados del pasado mes de agosto en los cuales Isa P pedía desesperada a Kiko que por favor acudiera a su casa después de una discusión con su novio, Asraf Beno.

Harta de los rumores de que su prometido no la trata bien, Isa no ha dudado en hablar en ‘El programa de Ana Rosa’. En este programa aseguró que se informaría sobre las posibilidades legales que tenía de demandar la filtración de dichos audios sin su consentimiento. Se mostraba dispuesta a «agotar todas las vías» para no tener que llevar a su hermano a los juzgados porque «es una línea que no me gustaría cruzar».

Tras la advertencia, este lunes Isa Pantoja se reunía con su abogado en la capital. Acompañada por su representante, Sonia Sánchez, Isa llegaba al despacho de su representante legal afirmando que estaba más relajada que estos días atrás y que prefería guardar silencio para no hablar de su hermano.

Tras una larga reunión con su abogado, Isa salía del despacho con el rostro muy serio y sin confirmar ni desmentir si tomará medidas legales por la filtración de los audios. Escueta en declaraciones, la hija de Isabel Pantoja no ha hablado sobre qué le ha aconsejado su abogado. Lo que sí ha afirmado es que la reunión ha ido «bien» y que está tranquila a pesar de las recientes polémicas. La colaboradora tampoco se ha referido a las últimas declaraciones de Kiko, quien ha asegurado públicamente que el hermano al que más quiere es Cayetano Rivera y no ella.