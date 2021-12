Verónica Forqué: La melancólica despedida de Silvia Abascal a su segunda «madre»

Verónica Forqué y Silvia Abascal habían creado entre ellas una complicidad y una confianza difíciles de conseguir. A base de años trabajando juntas en televisión, ellas eran mucho más que compañeras de trabajo y amigas.

Madre e hija en la popular serie ‘Pepa y Pepe’ y en la película ‘El tiempo de la felicidad’, la trágica muerte de la ganadora de cuatro premios Goya ha dejado totalmente abatida a Silvia. Como ha confesado en más de una ocasión, tenía en Verónica a una ‘segunda mami’. Completamente de luto, abatida y sin poder contener las lágrimas, la actriz ha sido uno de los rostros conocidos que han acudido al madrileño tanatorio de San Isidro para dar su último adiós a Forqué, a la que quiso recordar con unas preciosas palabras

«Era una persona muy especial Verónica, de luminosa, de alegre, de generosa, de divertida. Vero, es que las personas que nos han hecho reír hay que agradecerlas siempre y Vero, esto no se puede pasar por alto pero tampoco puede teñir lo que ha sido toda su vida. Te estoy hablando profesionalmente y te estoy hablando cara al público» destaca, señalando emocionada que «personalmente es la compañera con la que creo que más veces he trabajado y he vivido tanto y he compartido tanto… Le estoy muy agradecida».