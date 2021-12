Carlos Marín, de ‘Il Divo’, muere a los 53 años

Hace unos días nos enterábamos del delicado estado de salud de Carlos Marín, del grupo ‘Il Divo‘, tras conocerse su ingreso en la UCI de un hospital de Manchester debido a la Covid. Hoy, se han cumplido los peores presagios y el grupo de música ha confirmado la muerte del cantante a los 53 años a través de las redes sociales: «Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos».

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021