Isa Pantoja confiesa en ‘El Programa de Ana Rosa’ que no espera una reconciliación con Kiko Rivera

Isa Pantoja ha retomado sus compromisos profesionales y ha inagurado 2022 asistiendo a ‘El programa de Ana Rosa’.

Desde ahí, ha explicando por qué no ha ido a Cantora en las fechas más familiares del año.

«Mi madre no está en situación de celebrar nada. No le apetece ver a nadie porque ha sido un año muy duro para todos, pero para mi madre más por lo de mi abuela y porque está en Cantora y de ahí no sale», señalaba Isa, desvelando que Isabel Pantoja continúa hundida por el fallecimiento de su madre el pasado mes de septiembre y justificando que haya preferido pasar las navidades completamente sola.