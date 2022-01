Tamara Gorro no ‘tira la toalla’ tras romper con Ezequiel Garay: «Creo en el amor»

Tamara Gorro está demostrando esa fuerza y ese optimismo de la define.

La influencer promete que pronto volverá a estar al 100% y confiesa que nunca se le ha pasado por la cabeza no pasar el resto de su vida con el exfutbolista, para el que solo tiene buenas palabras.

Tamara en estos momento no se encuentra bien, «Yo sé cuál es mi diagnostico desde que empecé hace muchos meses, desde que mi psiquiatra y mi terapeuta me lo dijeron, pero yo siempre he dicho que lo diré cuando esté recuperada porque hablar de un problema que no puedes decir donde está la salida, que la salida está en recuperarse por supuesto, pero estoy centrada en recuperarme y estamos en el camino. Ya he estado bastante en cama metida y el camino ahora es recuperarme».

Ella sigue creyendo en el amor y tras doce años de amor siente que sigue habiendo, «No hay por qué no creer en el amor, yo no dejo de creer en el amor. Sucede esto día a día en miles de parejas. Llega un momento que dices tiras y tiras y se desgasta o frenas. ¿Motivos? Pues como todas las parejas y yo siempre he dicho que no somos pareja perfecta cuando la gente nos lo decía y yo siempre comentaba en redes que había veces que yo lo mandaba a Cuenca y él a mí a Sevilla. De verdad, no hay más»

De momento no hay panes de divorcio entre Tamara y Ezequiel, Tamara piensa que se pueden hacer las cosas bonitas y bien:

«Entonces yo creo que, sí se pueden hacer las cosas bonitas y bien, pero entre nosotros no de cara a la sociedad. Yo evidentemente si discutía con mi marido, poco que siempre lo he dicho y es la verdad, no me pongo a grabar en Instagram que acabo de discutir con mi marido ¿Quién hace eso? La vida es así, hay divorcios muy complicados y divorcios muy buenos, hay separaciones que luego acaban con un final feliz, hay veces que no hay veces que sí y no se sabe.»

Pero no se sabe cuanto tiempo va a durar esta separación entra la pareja, Tamara confiesa: