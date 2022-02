La inesperada reacción de Rocío Carrasco al reencontrarse con su pasado

Rocío Carrasco regresa a la pequeña pantalla de la mano de «Montealto» con un nuevo look. Apareció en plató asegurando que le apetecía «cortar por lo sano».

La hija de «‘la más grande»‘ se encontraba visiblemente muy nerviosa y reconoció que esta vez era muy diferente a su anterior aparición televisiva y tenía muchas ganas de enfrentarse a este reto.

Rocío explicó los motivos por los que no había podido desbloquear antes esos recuerdos:

«No podía no me encontraba, tenía demasiadas cosas a las que hacer frente». Acabando con cualquier especulación, Rocío sentencia: «Todas las cosas me pertenecen porque mi madre me las dejó a mí. Quiero ordenar, esa va a ser mi finalidad».