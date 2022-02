El príncipe Frédéric von Anhalt adopta a un hombre adulto ante la falta de heredero

Son las cosas de los ricos y famosos. Cuando llegan a viejos.

El príncipe Frédéric von Anhalt, de 78 años, conocido por ser el noveno y último marido de la legendaria actriz de Hollywood Zsa Zsa Gabor, adoptó al hijo de uno de sus amigos para que sea su heredero, informa el diario New York Post.

La historia se relata en detalle en la serie documental ‘Adults Adopting Adults’ (‘Adultos adoptando adultos’), que se estrena este 31 de enero en el canal estadounidense A&E.

El sucesor elegido es Kevin Feucht, de 27 años.

«Mi padre es amigo de Frédéric y me dijo que podía quedarme en su casa. Frédéric y yo acordamos que si le ayudaba en la casa, trabajaba con él en el ordenador, me aseguraba de que se pagaran sus facturas (ya he conseguido rebajar algunas) y cocinaba para él a veces, podía quedarme».