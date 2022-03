Mónica Pont: «Me han pasado muchas cosas en la vida y bastante malas»

La actriz, modelo y presentadora de televisión, Mónica Pont, ha vuelto a nacer tras sufrir un brutal accidente automovilístico en la ciudad de Méjico, donde está trabajando y viviendo desde que comenzó la pandemia.

El pasado 9 de diciembre a Mónica Pont le cambió su vida y, como ella dice, volvió a nacer tras un gravísimo accidente de tráfico:

«Me dirigía a una posada, lo que en España sería una cena prenavideña con amigos españoles, venía de dejar a mi perrita en la peluquería y llegaba tarde así que me subí al coche con mucha prisa, sin cinturón y miré el teléfono. Todo fue un cúmulo de decisiones malas y ahí fue cuando una camioneta blindada impactó contra mi coche y solo recuerdo la sensación de una batidora dentro de mi vehículo y mi cara impactando contra todas partes. Fue horrible».

La actriz nos cuenta lo primero en lo que pensó tras recobrar el conocimiento:

«Me miré en el retrovisor y solo veía sangre en mi cara y lo primero que pensé fue, ¡pero si yo tengo grabación el día 30!»

Su recuperación, nos cuenta, ha sido dura pero rápida, ahora se encuentra segura ante las cámaras tras el trabajo de un buen amigo cirujano plástico, su fortaleza durante este tiempo ha sido su hijo al que veía semanalmente por videollamada. En Méjico la reclaman constantemente para series de televisión: «Estoy feliz de estar trabajando tanto».

Ha participado en 5 importantes telenovelas en los dos últimos años: «Los proyectos que me ofrecían en España no me interesaban, por eso me fui, pero nunca cierro las puertas al trabajo».

La actriz catalana contestó con mucha claridad tras preguntarle por el ‘procés’ independentista en Cataluña y todo lo que está ocurriendo en su ciudad natal, Barcelona:

«Cataluña siempre será España por mucho que a la gente le guste o no, en Méjico me dicen que Barcelona está sucia y muy dejada, eso me fastidia por que es mi ciudad y era la más cosmopolita de toda España, me da mucha pena».