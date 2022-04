El actor francés Alain Delon solicita la eutanasia y se despide con una emotiva carta

El actor francés Alain Delon decidió poner fin a su vida y solicitó la eutanasia.

Así lo dio a conocer su hijo, el también intérprete Anthony Delon, en una reciente entrevista: «Me pidió que organizara esto, sí».

El galo que tiene 86 años, recordado por películas como La piscina o El gatopardo, ha solicitado el suicidio asistido en Suiza, país en el que reside y donde es legal, después de sufrir en 2019 dos derrames cerebrales que le dejaron con cierta discapacidad como secuela.

El actor ha conseguido recuperar algo de movimiento desde entonces, pero ha solicitado a su hijo que iniciara los trámites.

Anthony Delon presentó en el medio francés RTL su autobiografía, Entre chien et loup (Entre el perro y el lobo), en la que habló de su vida y, entre otras cosas, ahondó en su buena y mala relación con su padre.

«Después del accidente de mi padre, sus ictus, tres meses después a mi madre le diagnosticaron un cáncer fatal de páncreas. Sentí en los meses que siguieron a esa época un vacío por dentro, una angustia, un miedo. Y luego, de repente, sentí que la muerte me acechaba», confesó el hijo de Alain y Nathalie Delon.

Según declaró, aceptó la petición de eutanasia de su padre y le prometió estar a su lado en sus últimos días. Al parecer, la muerte en 2021 de su mujer, Nathalie Delon, tras luchar contra el cáncer podría haber influenciado esta decisión, y no querría pasar por un sufrimiento similar.

Después de trascender la noticia, Alain Delon quiso despedirse en una carta: «Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon».