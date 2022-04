Pedro Almodóvar y Tamara Falcó se arremolinan en una absurda bronca pública

El director de cine español Pedro Almodóvar y la influencer Tamara Falcó andan enfrentados en redes sociales.

Hasta ahí, ya parecía bizarro el tema, pero puede ocurrir. Lo peor viene a continuación: el origen de sus disputas es el mismísimo demonio.

Todo comenzó cuando el cineasta confesó su opinión sobre la agresión de Will Smith a Chris Rock en la Gala de los Oscar, escrito en el portal El Diario:

«No solo durante el episodio, también después, en un discurso que más bien parecía el de un predicador. No se defiende a la familia a base de hostias y no, el demonio no se aprovecha de los momentos más culminantes para hacer de las suya. El demonio, de hecho no existe. Es un discurso fundamentalista que no debimos escuchar ni ver».