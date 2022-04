Naim Darrechi se cambia de sexo porque las mujeres «tienen más poder» en España

Es sorprendente como todavía hay personas que, desgraciadamente, son influyentes en la sociedad, como Naim Darrechi. Más cuando lo único que hacen es decir completas barbaridades.

Teniendo en cuenta que esta persona tiene 6,5 millones de seguidores en Instagram y 26 millones en TikTok, por lo tanto, el nivel de influencia que tiene es demasiado alto y muchos de ellos son menores de edad, por lo tanto, es muy peligroso que actúe como lo hace.

No es la primera vez que Naim Darrechi crea polémicas en las redes sociales. En 2021, fue detenido por ponerse «chulo» con la Policía en un botellón.

Meses más tarde, en el mismo año, reveló, durante una charla con el youtuber Mostopapi, entre risas que engañaba a las mujeres con quienes tenía relaciones sexuales diciéndoles «tranquila, me he operado para no tener hijos» para poder eyacular dentro. Mentir diciendo que eres estéril para no usar preservativos, es un delito. Ante esta situación, acabó diciendo «en la entrevista hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto» como si eso fuese suficiente y así librarse de todo.

Ahora en abril de 2022, mientras estaba haciendo un directo de Instagram con otro tiktoker, declaró entre risas que «tendría que haber un baño para homosexuales«, justificando su respuesta añadiendo que «si separan a los hombres y a las mujeres» en baños diferentes, «pues si un hombre se puede sentir atraído por otro hombre, tiene ventajas«. Cuando él es quien afirmó que mentía a las mujeres para hacer lo que le da la gana mientras mantenían relaciones sexuales. Por lo tanto, si es él quien no puede controlar sus impulsos ni ser capaz de usar preservativos, cómo es capaz de decir que los homosexuales «tienen ventajas» por usar el mismo baño que los heterosexuales.

Más tarde, en otro directo de Instagram, Darrechi decidió dar un consejo a sus seguidores hombres porque él ya lo ha conseguido, afirmó que «yo soy mujer, legalmente soy mujer en España«. Según cuenta, toma la decisión porque «los podemitas, los de izquierda son tan lameculos e incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada seis meses y solo tienes que rellenar un formulario. No tienes que pasar por terapias, porque tu te sientes del género que quieres«, además, de porque las mujeres «tienen más derechos» que los hombres, porque la legislación «desventaja al hombre». Cuando nunca, históricamente, ha sido así ni es así en la actualidad.

Para que no le pasase como en otras ocasiones, intentó cubrirse las espaldas diciendo que «no tiene nada que ver con el colectivo trans, sino con el Gobierno. Porque si pienso un poquito, quiero ser mujer porque tienen más derechos y me estas dando a elegir«. Claramente que no quiera confirmar al 100% si de verdad se siente o no mujer porque «no lo puedo dejar claro por aquí», aunque quien sepa leer entre líneas sabe cuál es la respuesta.

A pesar de que afirma que apoya a las personas transexuales, que aproveche la Ley Trans para «beneficiarse legalmente» porque las «mujeres tienen más derechos», lo único que parece es que se está riendo de quienes, tras mucho tiempo, han conseguido que sea legal poder cambiarse de sexo con un proceso más rápido, porque de verdad se sienten del sexo contrario, no porque les apetezca cambiarlo cada seis meses.

Para concluir, advirtió a quien le estaba viendo que «mucho cuidado con los mensajes que me pongáis ahora porque pueden ser multados y demandados porque yo ahora soy mujer y tengo más poder«.