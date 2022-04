Carmen Lomana sacude a Luis Medina por las mascarillas, pero defiende a su madre, Naty Abascal

No se corta un pelo.

Todo el que conoce a Carmen Lomana sabe que es uno de los rostros conocidos de nuestro país sin pelos en la lengua que opina sobre todos los temas de actualidad y que nunca se muestra diplomática ante las cámaras.

Si nos ha dado grandes titulares sobre el documental de Rocío Carrasco, ahora se moja con el caso de las mascarillas en el que está imputado Luis Medina.

La socialité acusa a las personas involucradas en el caso de la compraventa de mascarillas de haber sido poco inteligentes: «se han hecho tantas cosas mal hechas que dices: «¿cómo se puede ser tan poco inteligente?» y nos confiesa estar totalmente en contra de Luis Medina y del caso de la compraventa de mascarillas en la que se ha visto involucrado: «no se ha podido hacer peor».

Eso sí, Carmen ha querido defender a Naty Abascal y su decisión de no querer hacer declaraciones ante la prensa: «¿tú qué hablarías si te pasa eso? Nada, no puedes decir nada y menos cuando está en manos de la justicia y de los fiscales». Además, siente tristeza por Luis Medina, a quien conoce desde hace años: «yo solo puedo decir que me da tristeza porque conozco a Luis, es una persona estupenda y no sé por qué se ha metido en este charco tan horrible». La influencer recrimina que no se ha tenido cuidado a la hora de actuar desde que se inició el proceso de investigación: «encima, ahora, alzamiento de bienes. Eso es de cajón que no se puede hacer cuando estás con la fiscalía viéndote, pisándote los talones. Todo lo han hecho mal, todo».

Carmen Lomana defiende a Victoria Federica ante los medios de comunicación y opina que la hija de la Infanta Elena intenta aprovechar el tirón mediático pero no puede evitar sentir miedo por si mete la pata: «está aprovechando este tirón mediático pero por otro, le cohíbe mucho la prensa. Sobre todo, porque pertenece a la familia real, aunque sea indirectamente pero no tan indirectamente, es hija de una infanta de España».

Ella, que sabe cómo funciona este mundo, reconoce que la joven es una chica normal, como cualquier otra, salvo por la presión de pertenecer a la familia real: «si nosotros metemos la pata hablando, imagínate ella el miedo que tiene» «me parece una chica estupenda, alegre, normal. Nada estirada ni creída. Es una chica de su edad, fenomenal, como hay muchas». Tanto Victoria Federica como la Infanta Elena son mujeres a quien Carmen Lomana ve como personas totalmente sinceras: «no va de nada, como su madre. Su madre también es una mujer fantástica».

Carmen Lomana confiesa haberse alegrado del reencuentro de Don Juan Carlos con parte de su familia: «me alegró mucho cuando la vi. Luego nos reímos con lo de las piernas que no estaban y tal».

También nos ha hablado sobre el encuentro que han tenido las Infantas con el emérito y defiende que hay que saber diferenciar entre la vida política y la vida más personal de Don Juan Carlos: «me parece muy bien, la alegría que se habrá llevado el Rey Emérito.

Hay que separar lo que es político o no políticamente correcto o muchas cosas que ha podido hacer mal a lo que es su familia y su vida familiar». Además, nos asegura que el monarca no volverá a España hasta que sus asesores y el Rey Felipe VI le den el visto bueno: «él no quiere hacer nada que pueda dañar la imagen de su hijo y de la institución. Es la primera institución de España».