Fallece Ray Liotta, el épico protagonista del Goodfellas de Scorsese

Duro golpe para el mundo del cine.

El actor Ray Liotta falleció este jueves 26 de mayo a los 67 años en República Dominicana.

El artista se encontraba en el país latinoamericano donde grababa la película Dangerous Waters, según ha avanzado la revista Deadline.

Una de sus actuaciones más legendarias fue en la película Uno de los nuestros (Goodfellas) de Martin Scorsese, donde actuó junto a Robert de Niro y Joe Pesci, en el que sería el papel decisivo de su carrera.

Liotta vivía una nueva juventud cinematográfica. Sus apariciones recientes incluyen The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move.

Terminó Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película Working Title The Substance, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

Liotta, que también participó en Algo salvaje, Revolver, Hannibal, Campo de sueños o Mátalos suavemente, estaba comprometido para casarse con Jacy Nittolo y tenía una hija.