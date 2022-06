«Piqué está desatado»: Pillado poniéndole los cuernos a Shakira

Dicen que cuando el río suena, agua lleva.

El 1 de junio de 2022, El Periódico informó sobre la más que posible separación del jugador del Barcelona, Gerard Piqué y Shakira. Según la información, la pareja pasaba por una crisis sentimental que terminó de estallar cuando la cantante pilló al defensa catalán con otra mujer.

La infidelidad habría provocado un distanciamiento en la pareja hasta tal punto que él vive en su ‘piso de soltero’ de la calle Muntaner en el centro de Barcelona desde hace aproximadamente dos semanas. Y, por si fuera poco, los vecinos de la ciudad condal le vieron frecuentando discotecas con otro jugador del equipo blaugrana, Riqui Puig. En palabras textuales de una de las periodistas que dio la información, Laura Fa:

Según el periodista Emilio Pérez de Rozas, la supuesta amante del jugador sería una joven rubia de unos 20 años que está estudiando y trabaja como azafata de eventos.

Ninguno de los afectados se pronunció al respecto, por lo que no se puede confirmar que vayan a romper la relación, pero sí se confirma un distanciamiento. Esto podría verse representado en las redes sociales de la cantante, en las que hace meses que no aparece Gerard Piqué, elemento que antes era muy común. La última imagen en la que aparecen ambos juntos ronda el mes de marzo de 2022, a este suceso se le suma que Shakira se fue con sus hijos y amigos de viaje sin la figura del jugador catalán.

Desde el comienzo de la relación en 2010, salieron muchos rumores sobre posibles infidelidades del culé en discotecas, pero ninguna llegó a cobrar demasiada importancia. Por ese motivo, los periodistas no vieron ninguna alarma cuando Shakira se fue sin él de viaje.

Pero esto no acaba aquí, la colombiana sacó este mes de abril la canción ‘Te felicito’ acompañada de Rauw Alejandro, en la letra se puede ver la cantante llama mentiroso a alguien y le acusa de actuar ante ella. La canción comienza con un verso de la cantante con un filtro de voz:

A continuación canta Shakira:

«Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda»