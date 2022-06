Piqué, pillado con su supuesta nueva novia en plena fiesta

Fue a mediados del mes de mayo de 2022 cuando Gerard Piqué y Shakira, anunciaron su ruptura, y, ahora, corren rumores de que Piqué tenga un nuevo amor, ¿puede ser este el motivo de su ruptura con Shakira?

El futbolista viajó este pasado 15 de junio a Estocolmo (Suecia) por trabajo. Fue invitado al evento ‘Brilliant Minds’ como CEO de su empresa Kosmos, dedicada al desarrollo de proyectos deportivos. Aprovechó para quedarse allí todo el fin de semana. Por lo visto, Piqué salió de fiesta y varias fans aprovecharon la ocasión para fotografiarle donde aparecía con una joven rubia de unos 22 años, cuya identidad se desconoce.

El exmarido de Shakira, durante toda su estancia en Suecia, evitó hacerse fotografías con algunos fans. Sin embargo, el viernes 17 de junio se topó con una de sus seguidoras, conocida como Katrin Zytomierska, la cual estaba bastante enfadada por lo ocurrido con la cantante. Por ese motivo, aprovechó la situación y decidió fotografiarle mientras estaba junto a una chica joven y rubia, y, publicarla en su perfil de Instagram

En la imagen se puede observar cómo ambos aparecen con una sudadera y tapados con la capucha de esta, lo que da la sensación de que pretendían esconderse y que nadie les reconociera. Es por ello que varios medios señalan a esta joven como su misteriosa nueva novia.

La seguidora, y además, influencer, comentó en un podcast conocido como Las Mamarazzis y presentado por Laura Fe y Lorena Vázquez, lo siguiente:

«Le pregunté si podía saludar a mi hijo, y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no».