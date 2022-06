Ryan Gosling, el Ken más hot, estrena nuevo look para su próximo debut en ‘Barbie’

Habéis leído bien, Ryan Gosling se convertirá en el nuevo Ken de la nueva película de Barbie, que se estrenará el 21 de julio de 2023.

Será la primera película de ‘dibujos animados’ recreada con personajes humanos. Aunque habrán algunos cambios, no será como la tradicional película para niños, solo basta con fijarse en el nombre de la directora: Greta Gerwig. Los protagonistas serán Ryan Gosling que hará de Ken, y Margot Robbie, que hará de Barbie. En una entrevista Margot afirmó:

Son muchas las películas en las que hemos podido ver a estos actores, a Ryan Golsing, en éxitazos como El diario de Noa o La la land. A Margot Robbie en Mujercitas, entre otras.

Para la grabación del próximo estreno de Barbie, el actor decidió cambiar completamente y aparecer con un diferente y total look, empezando por el pelo. Ha pasado de ser moreno a tenerlo rubio platino con el único objetivo de parecerse aún más al personaje.

Las redes han estallado al ver su última publicación en Instagram, donde aparece con un chaleco vaquero, mostrando sus abdominales bien marcados, un bronceado artificial y unos pantalones vaqueros. También se observa el elástico de su ropa interior sobresaliendo por su cintura y con el nombre de Ken marcado en él.

La nueva imagen del protagonista ha despertado en muchos usuarios de Twitter la creación de multitud de memes, principalmente por el cambio de su pelo:

El Ken de Ryan Gosling, me recuerda a: pic.twitter.com/Dgq4tA12KD

— Ericka León (@erickasleonm) June 15, 2022

First look at Ryan Gosling as Ken in the new Barbie movie. pic.twitter.com/v3J2KQxkHr

— Zev Good (@therealzevgood) June 15, 2022