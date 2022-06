El magnate Rupert Murdoch se divorcia por cuarta vez: adiós a su relación con Jerry Hall

Según informó el miércoles, 22 de junio de 2022, el New York Times, el empresario multimillonario Rupert Murdoch y la modelo y actriz Jerry Hall se están divorciando, tras seis años de matrimonio.

Aunque todavía no han confirmado su ruptura públicamente, podría ser la separación más cara de la historia, superando la de él con Anna Torv, su segunda mujer, quien se llevo 1.700 millones de dólares.

El magnate de la prensa construyó su imperio haciendo que su fortuna ascienda hasta los 17.000 millones de dólares. Entre los medios de comunicación que posee están las cadenas de televisión Fox News o The Wall Street Journal en Estados Unidos, Sky News en Australia; o diarios como The Sun o The Times en Inglaterra.

Según el diario neoyorquino, hay pocas probabilidades de que el cuarto divorcio de Murdoch altere la estructura de su imperio.

El amor no entiende de edades

Para ninguno de los dos sería la primera separación mediática, aunque claramente él tiene mucha más experiencia en este tipo de trámites, ya que es la cuarta vez que se separa.

La primera esposa del presidente de Fox Corp fue Patricia Booker , una azafata australiana, con quien estuvo casado durante poco más de una década, hasta mediados de la década de 1960 y tuvieron una hija .

, una azafata australiana, con quien estuvo casado durante poco más de una década, hasta mediados de la década de 1960 y tuvieron . El mismo año que se divorcio de Booker, contrajo matrimonio con la periodista Anna Torv , con quien estuvo hasta 1999 tras más de tres décadas y comparten tres hijos .

, con quien estuvo hasta 1999 tras más de tres décadas y comparten . 17 días después de su divorcio, se casó con la tercera mujer, Wendi Deng, una empresaria emprendedora de origen chino, con quien estuvo hasta 2013 y con quien tiene dos hijas.

Por la parte de Hall, tan solo se conoce una relación anterior pero muy famosa ya que estuvo con uno de los rockeros más influyentes de la historia, Mick Jagger. Estuvo con el vocalista de los Rolling Stones durante más de 20 años y tuvieron cuatro hijos.

A pesar de que nunca se casaron oficialmente ya que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que el «matrimonio» que habían celebrado mediante una boda hindú en 1990 en Bali, Indonesia, no era legal según las leyes de Indonesia ni de Inglaterra.

La exsupermodelo reconoció en diversas ocasiones que Jagger la había sido infiel constantemente durante su relación lo que supuso el principal motivo de su ruptura.

«Pude sacarle a Mick su adicción por la heroína, pero no pude quitarle su adicción por las mujeres en todos esos años juntos”

Un romance que nadie se esperaba

El multimillonario de 91 años y la exsupermodelo de 65 años comenzaron su relación sorprendiendo a todo el mundo, debido a que ningún medio de prensa rosa se lo veía venir.

El primer indicio lo publicó el Daily Mail y a los dos días la pareja confirmó su relación presentándose juntos en una tribuna del estadio de Twickenham, Inglaterra, para la final del Mundial de Rugby entre Australia y Nueva Zelanda.

A los pocos días de asistir juntos a los Golden Globes en Los Ángeles en enero de 2016, anunciaron que estaban comprometidos. Murdoch le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de talla marquesa de 10 quilates con un valor de 3,5 millones de dólares.

Tras casarse meses después en Spencer House, en Londres, él publicó un tweet en el que confesaba ser «El hombre con más suerte y feliz del mundo» y ella compartió una foto del matrimonio y todos sus hijos comentando: «¡Mi hermosa familia!«.

En diciembre de 2021 ambos compraron un rancho de ganado en Montana por un valor de 200 millones de dólares.

A pesar de que todavía no se sabe públicamente los detalles del acuerdo de divorcio, se especula que sea la separación más de la historia.