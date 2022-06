A Ben Affleck le saldrá cara la ‘bromita’ de su hijo de 10 años: así destroza un Lamborghini de más de 200.000 dólares

Sí, esto ha tenido lugar en un concesionario mientras la pareja mediática, Ben Affleck y Jennifer López estaban buscando un coche de lujo.

Los hechos sucedieron el pasado domingo 26 de junio de 2022, la pareja aprovechó para visitar un concesionario de alquiler de coches de lujo situado en Los Ángeles, mientras estaban acompañados de su hijo Samuel. Los actores estaban probando varios modelos de alta gama sin saber lo que iba a suceder minutos después.

Just In: Ben Affleck’s 10-year-old son crashed a rental Lamborghini after getting behind the wheel. – TMZ pic.twitter.com/MWn3fE97c0

— Joseph Bonner (@mrjosephbonner) June 27, 2022