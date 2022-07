Bárbara Rey prepara docuserie y en Casa Real se echan a temblar: «Nunca he tenido tabúes»

En el punto de mira por la serie de Atresmedia sobre su historia de amor y desamor con Ángel Cristo, ‘Cristo y Rey’, Bárbara Rey anuncia que no es este el único proyecto que ‘protagonizará’ en los próximos meses.

Aunque es un decir, ya que es la actriz Belén Cuesta quien interpreta a la vedette en la ficción, y que siguiendo los pasos de Rocío Carrasco hará una docuserie en la que descubriremos aspectos hasta ahora desconocidos tanto de su trayectoria profesional como de su vida personal. O lo que es lo mismo, que en Casa Real están tremendamente preocupados.

Un bombazo del que Bárbara ha hablado por primera vez en la celebración del 39 cumpleaños de su hija Sofía Cristo:

«No estoy hablando mucho del tema del documental pero cuando esté más cerca de estrenarse ya os hablaré más. Y si no os sorprende, peor para vosotros, por qué será». «Yo nunca he tenido tabúes, yo hablo de lo que quiero y de lo que quiero, no. No me gusta hacer daño».

¿Aparecerá el Rey Juan Carlos en su documental?

«Llamar a Zarzuela y que os expliquen, no tengo ni idea de por dónde va. ¡Qué moral la tuya!»

Parece que todavía tendremos que esperar para descubrirlo, puesto que desconoce la fecha de estreno de una docuserie que se suma a la serie ‘Cristo y Rey’, de la que también nos ha hablado: «Estoy encantada de que me interprete Belén Cuesta. Es maravillosa, una actriz extraordinaria y guapísima». «Hemos hablado mucho y es maravillosa» señala, apuntando que no se podría haber elegido una actriz mejor para ser ella en la ficción. «Jaime Lorente – que dará vida a Ángel Cristo – también me encanta, me gusta más que Ángel» reconoce con una sonrisa.

«Tranquila» y confesando que tan solo está enamorada «de mis hijos, de mi nieta y de la vida», Bárbara prefiere no hablar de Bigote Arrocet, con el que mantuvo una fugaz relación que acabó cuando el ex de Teresa Campos desapareció sin dar explicaciones tras pasar Nochevieja y el inicio de 2022 juntos y del que deja claro que no quiere saber nada en el terreno sentimental: «Es solo un amigo».