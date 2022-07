Un cáncer incurable acaba con la vida del artista

Fallece a los 34 años el actor y modelo Antonio Ibáñez (‘Aída)

"He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa"