Oleada de críticas hacia Paz Padilla por rehacer su vida amorosa dos años después de la muerte de su marido

Así es, la presentadora, actriz, humorista y escritora, Paz Padilla, ha logrado rehacer su vida después de la trágica muerte de su marido. Y, por ello, ha sido abucheada en redes.

Paz Padilla ha conseguido encontrar el amor de su vida tras dos años de la muerte de su marido, Antonio Vidal. El afortunado es el fotógrafo Fran Medina. Son varios los medios de comunicación que han expuesto a la nueva pareja mediática, como es el caso de la revista Semana, donde aparecen en portada dándose, aparte de un buen remojón, un tremendo beso.

Aunque, otras fuentes informan de haberlos visto muy acaramelados en otras ocasiones, como en las playas de Zahara de los Atunes o en los pantanos que hay cerca de la Comunidad de Madrid.

Se intuye que llevan saliendo poco tiempo, desde las pasadas navidades del 2021, cuando Fran Medina se ofreció a fotografiarle para la presentación de la nueva colección de No Ni Na, la firma que Paz Padilla creó junto a su hija, Anna Ferrer.

Fue hace dos años que Antonio Vidal, marido de Paz Padilla, falleció debido a un tumor cerebral. La actriz le acompañó en todo momento hasta su muerte. Y, ahora, después de dos años, ha conseguido rehacer su vida amorosa. Esto ha ocasionado multitud de revueltas y críticas en Twitter, calificándola de mentirosa y de «haber vendido algo que no era».

No hija no es por eso por supuesto que tiene derecho a enamorarse cuando quiera .

Lo peor es que ha estado vendiendo pena y lucrándose con la muerte de su marido .

Y ahora sorprende que se haya olvidado tan pronto .

Igual es que ya el negocio no da

— Sandra Navarro Rodriguez (@SandraN31405347) July 13, 2022