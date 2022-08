Sonia Ferrer confiesa compungida el estremecedor incidente que estuvo a punto de arruinar su boda

Ya es mala suerete.

Tan solo unas semanas después de darse el ‘sí quiero’ con su pareja Sergio Fontecha en una ceremonia de ensueño, Sonia Ferrer nos ha contado algunos detalles sobre uno de los días más importantes en su vida en el que también hubo algunos imprevistos. Feliz de volver al trabajo tras una luna de miel muy especial, la colaboradora de televisión nos ha revelado que también vivió algún que otro susto en el día de su boda.

«Mi hija intentaba resguardarse, tener controlado al pony que estaba muy asustado porque había mucho viento, estaba muy asustado y se fue debajo del árbol y el pony no quería, tiraba de ella hasta que tiró de ella tan fuerte que la arrastró y cuando la arrastró cayó medio árbol detrás, por suerte no pasó nada» explica Sonia asegurando que finalmente todo se quedó en un terrible susto del que ella se enteró después.

En cuanto a la lluvia que les sorprendió justo antes del comienzo de la ceremonia, Sonia asegura que no tenían ninguna previsión por lo que todo tuvo que retrasarse unas horas:

Aunque ha disfrutado de una luna de miel de ensueño en compañía del hombre de su vida, la colaboradora de televisión ha vuelto a dejar claro que ampliar la familia no entra en sus planes:

«Eso ya os lo he dicho, que no entra en mis planes para nada».

El que sí que ha sido papá recientemente ha sido su ex pareja y padre de su hija Laura, Marco Vricella, con el que no tiene una buena relación:

«Yo es que no engaño con nada, si es que no tenemos buena relación, pero tenemos relación, tenemos una niña los dos juntos y tenemos que hablar muchas cosas, hay mucha comunicación. No tenemos una relación cordial, no hay, es una relación necesaria porque somos padres de una niña maravillosa».