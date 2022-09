Miriam Sánchez sacude a Pipi Estrada: «Tengo un problema muy serio con esta persona»

Es lo malo de los ex.

Hace unos días veíamos en ‘Sálvame Diario’ unas imágenes tremendas de una discusión que Pipi Estrada tenía en plena calle con su exmujer, Miriam Sánchez.

El colaborador de televisión aseguraba que la que fuera rostro conocido de televisión seguía mal y que acudió para pagar una cuenta que tenía pendiente en un restaurante… pero lo cierto es que ahora la madre de su hija ha roto su silencio y la historia ha dado un giro bestial.

Miriam ha hablado para el programa y ha confesado que el día de la discusión:

«Se me acumularon muchas cosas porque no tengo ni voz ni voto respecto a la personita y exploté. Yo ese día quería a que no se renunciara a los derechos que tengo como madre y que se me han arrebatado».

Miriam Sánchez: “Por mi hija me tengo que llevar bien con alguien que me destruye y me anula como persona” Durísimas palabras 😲🙁 #yoveosálvame pic.twitter.com/CJBK4yzRYz — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) August 30, 2022

La que fuera colaboradora de televisión ha asegurado que:

«Me siento utilizada desde que empezó estando conmigo porque desde entonces todo torna ‘he sido tu salvador, eras una actriz de cine para adultos, eras una mierda'».

Unas explicaciones que han dejado atónitos a todos los compañeros de Pipi al saber que le ha podido influir mentalmente con esas afirmaciones.

Pero… ¿por qué no toma medidas legales Miriam?

La protagonista nos ha desvelado:

«No le llevo a los juzgados porque tengo fobia a los juzgados. Cuando yo me he enfrentado a él por cosas de la personita me ha metido miedo diciendo que tengo un pasado y que va a ganar siempre él en los juzgados».

¿A quién apoyas?

RT- Pipi Estrada

MG- Miriam Sánchez #yoveosálvame pic.twitter.com/5qz6QanDRQ — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) August 30, 2022

Miriam terminaba su entrevista asegurando a Kike Calleja que: «estoy bien, estoy tranquila, pero tengo un problema con esta persona que me hace que me agobie y que tenga adicción» y añadía: